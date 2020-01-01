هل أنهى جريليش اتفاقه مع مانشستر يونايتد؟ وكيل اللاعب يحسم الجدل

اهتمام واضح من مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات جاك جريليش.

رد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاك جريليش على أخبار انتقال موكله لمانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب مانشستر يونايتد من إنهاء الاتفاق مع جاك جريليش لينتقل لأولد ترافورد خلال سوق الانتقالات القادم.

جوناثان قال في تصريحات لـ"ستريتي نيوز": "لم يتم الاتفاق مع أحد مطلقًا لضم جاك جريليش".

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وأضاف وكيل أعمال جريليش: "لا اعتقد أن أستون فيلا سيستلم للهبوط وسيواصلون القتال، أؤمن أنهم سيخرجون من هذه الأزمة وهي وجهة نظر جاك أيضًا. إنه يقاتل في كل وقت ومن الصعب إيقافه ولا يهتم إلا بمساعدة فيلا في البقاء".

وتابع عن مستقبله: "من الرائع أن يلعب في دوري الأبطال ويطور مهاراته، لست متأكدًا سيفعل هذا في أي بلد ولكن هذه المحادثة لن تتم إلا بنهاية الموسم. كل التركيز الآن على مساعدة أستون فيلا".

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ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه الموسم المقبل للمنافسة على البطولات مع وجود عدة أسامء في قائمة المرشحين حسب الصحافة على رأسهم جادون سانشو وجاك جريليش وفان دي بيك.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث قبل مواجهة أستون فيلا غدًا على ملعب الفيلا بارك.