هل أعلن إيتو اعتزاله كرة القدم؟

مسيرة حافلة للكاميروني الأسطوري قد تكون وصلت للنهاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نشر المهاجم الكاميروني، صامويل إيتو، رسالة مبهمة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تلمح إلى اتخاذه قرارًا بالاعتزال النهائي.

وكتب إيتو:"النهاية.. نحو تحدي جديد. شكراً لكم جميعاً".

وقد يكون المقصد من الرسالة هو إعلان اعتزال كرة القدم بصورة نهائية لكنه لم ينشر أي تفاصيل توضيحية.

ومن المتوقع أن يوضح اللاعب المزيد سواء وإن كان هذه الصورة تعني اعتزال اللعب أو الرحيل عن فريق قطر أو ربما أمر آخر.

ويملك المهاجم الإفريقي مسيرة كبيرة في المحافل الأورويسة، حيث انتقل إلى ريال مدريد وهو ناشئ عام 1996، ثم تم تصعيده للفريق الأول عام 1997، وخرج في 3 إعارات حتى عام 2000 إلى ليجانيس وإسبانيول ومايوركا، قبل أن يتم تحويل الإعارة الأخيرة إلى انتقال دائم.

قضى إيتو 4 أعوام في مايوركا فاز خلالها بكأس الملك عام 2003، حتى تعاقد معه برشلونة في 2004، ليتألق مع البلوجرانا ويحصد 3 ألقاب لليجا ولقب للكأس والسوبر الإسباني مرتين بالإضافة لدوري أبطال أوروبا مرتين أيضاً عامي 2006 و2009.

في صيف 2009 انتقل إيتو إلى إنتر ميلان، وفاز معه بالدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي أيضاً، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية ودرة تاج الثلاثية دوري أبطال أوروبا 2010.

لاحقاً مرت مسيرة إيتو -38 عاماً- بالعديد من المنعطفات المتفرقة، إذ انتقل إلى أنزي الروسي في 2011، ثم اتجه صوب إنجلترا وتحديداً تشيلسي في 2013، ومنه إلى إيفرتون في 2014، ثم نصف موسم في 2015 مع سامبدوريا الإيطالي، انتقل بنهايته إلى أنطاليا سبور التركي.

قضى إيتو 3 أعوام مع ناديه قبل أن يتجه إلى كونيا سبور التركي أيضاً في 2018، ومنه إلى نادي قطر الذي اختتم به مسيرته.

على الصعيد الدولي يملك إيتو 3 ألقاب مع الكاميرون، إذ فاز بثنائية كأس الأمم 2000 و2002، والميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني عام 2000.