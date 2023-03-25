حتى إن غاب جسده.. الأسطورة حي في أذهان محبي كرة القدم في العالم وليس البرازيليين فحسب

سوف يكون الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه حاضرًا ولكن من باب التكريم في مباراة المغرب والبرازيل على ملعب طنجة والتي تقام وديًا الأحد.

لاعبو البرازيل سيرتدون قمصانهم الاعتيادية ولكن سيتم تثبيت كلمة "بيليه" في الجزء السفلي من كل القمصان.

كذلك سيتم وقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة بين المغرب والبرازيل حدادًا على وفاة بيليه.

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب البرازيلي منذ رحيل أهم أساطيره التاريخيين عن الحياة في 29 ديسمبر 2022.