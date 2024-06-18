"هكذا تكون استضافة البطولات الكبرى".. الاتحاد الإفريقي يسخر من الأوروبي بسبب أمطار دورتموند!

سخرية مقنعة من حساب الاتحاد الإفريقي!

تسببت حالة الطقس في ألمانيا في الساعات الماضية بالكثير من السخرية بسبب الحالة التي ظهر عليها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

المياه كانت تسقط بشكل مبالغ فيه من سقف ملعب المباراة، ووجدت الجماهير نفسها قد غرقت بشكل شبه كامل.

بالإضافة لذلك تسبب عدم وجود سقف في جزء من الملعب في غرق الجماهير تمامًا، حتى أن بعضهم قام بنشر ملابسه في حمامات الملعب بحسب المعلق الإنجليزي لـ "بي إن سبورت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه قام الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالسخرية بشكل مقنع من الأحداث التي وقعت في ملعب دورتموند.

حيث قام بنشر صور من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ومن ملاعبها التي كانت مغطاة على مستوى المدرجات، وكتب الحساب: "هكذا تكون استضافة البطولات الكبرى".