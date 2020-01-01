مساعده كلوب: هكذا انضم فان دايك لليفربول وهذه هي آلية اختياره

مساعد كلوب يشرح آلية المدرب الألماني في ضم اللاعبين وكيف انضم أليسون وفان دايك إلى ليفربول

قال كراويتز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن المدرب الألماني يمتلك آلية محددة للتعاقد مع اللاعبين في مختلف المراكز ومواسم الانتقالات.

وكان ليفربول قد حقق طفرة ملحوظة مع يورجن كلوب، تلك التي صعد فيها إلى القمة من جديد بعدما عانى من سنوات التيه وسط جدول البريميرليج.

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وحول سبب ذلك، قال كراويتز إن ما يقوم به يورجن كلوب لا يقتصر فقط على وضع الخطط والتشكيلات قبل المباريات وانتهى الأمر على ذلك.

ولكن السر الأبرز يكمن في آلية المدير الفني الألماني في اختيار اللاعبين وما يضعه سلفًا قبل ضم أي لاعب جديد خلال فترة سوق الانتقالات.

وأضاف: "إذا وجه المدرب فريقه بأسلوب وفلسفة معينة، فإنه سيتعين عليه اختيار اللاعبين الذين يخدمون هذه الاستراتيجية وفق رؤيته وتطلعاته هو"

وتابع: "إذا قرر المدرب على سبيل المثال أن يلعب بأسلوب الضغط العالي والذي يبدأ من الأمام فإن ذلك يحتاج إلى مواصفات خاصة بالنسبة للمهاجم الذي سيختاره"

وأردف: "الأمر ييبدأ من الخلف، حيث أن ذلك يعني أن المدافعين يجب أن يتحلوا بقدر من الشجاعة للمواجهة في مساحات واسعة، وأن يكون لديهم قدر من السرعة لأنهم سيتحركون في مساحات واسعة"

وأكمل: "لذا يبدو أن هناك شرطًا أساسيًا لمواصفات هؤلاء المدافعين الذين سيلعبون في تلك الخطة، وكذلك مواصفات المهاجم الذي سيطبق هذه التعليمات"

واسترسل: "كلوب رأى أن كل من أليسون وفان دايك على سبيل المثال سيساعدانه على تطبيق أفكاره بالطريقة التي يحب، لذلك كان على استعداد لدفع أي مبالغ من أجل استقطابهما"

واختتم: "هكذا جاء فان دايك إلى ليفربول رغم العديد من الصعوبات التي واجهت الصفقة، ولكن الطريقة التي يفكر بها كلوب جعلت من الحتمي ضمه"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك كان أحد أبرز العلامات المؤثرة مع ليفربول في تلك الحقبة، حيث توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، وكان أفضل لاعب في البريميرليج للموسم ذاته.