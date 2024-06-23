هكذا استطاع الهروب من والده.. الكشف عن كذبة طفل “سيلفي” رونالدو!

خطة محكمة من الطفل لالتقاط سيلفي مع رونالدو...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة المشجع الذي اقتحم مباراة البرتغال، وتركيا في بطولة يورو 2024، من أجل التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي.

وشهدت مباراة البرتغال وتركيا، مساء أمس السبت اقتحام الجماهير للملعب أكثر من مرة، مما أدى إلى إيقاف اللقاء لحين خروج تلك الجماهير مرة أخرى.

واقتحم الملعب خمسة مشجعين، ولكن رونالدو وافق على التقاط الصورة مع طفل تركي يُدعى بيرات، قبل أن يمسك به الأمن ويعيده إلى المدرجات مرة أخرى.

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وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، تفاصيل خطة بيرات من أجل التقاط الصورة مع صاروخ ماديرا، في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره التركي بثلاثية نظيفة.

وأفادت الصحيفة إلى أن الطفل حضر إلى المباراة مع والده وبعض أفراد عائلته، ومن جانبه كشف بيرات أنه كان قد أخبر أصدقائه بما ينوى فعله، ولكن الأب فقط الذي لم يكن يعلم.

وقال بيرات في حواره مع الصحيفة الألمانية: "أخبرت والدي بأنني ذاهب إلى الحمام"، ثم بدأ بعدها في الركض نحو الملعب من أجل التقاط الصورة مع رونالدو، وانتهى الأمر على ما يرام بعدما أمسك به الأمن دون أن يضطر إلى دفع غرامة.