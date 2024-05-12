هفوتان واحدة قد تسبب مشكلة كبرى .. باريس في ورطة بسبب القميص الجديد!

القميص تم الإعلان عنه عبر الذكاء الصناعي

اضطر باريس سان جيرمان لمسح صوراً من الإعلان عن قميصه الجديد بسبب هفوات الذكاء الصناعي المستخدم في تصميم الدعايا.

وكان بي إس جي قد أعلن عن القميص الخاص بموسم 2024-2025 باستخدام صور للاعبين مصممة عبر الذكاء الصناعي بحسب بيان النادي.

وفي البداية، انشغل المتابعون بغياب كيليان مبابي عن الإعلان، ما اعتبره الكثيرون إشارة إلى رحيله، قبل أن يُعلن الأخير بالفعل رحيله رسمياً ببيان مسجل في وقت لاحق.

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ولكن اكتشف المتابعون عدة أخطاء في الإعلان، أبرزها هو وجود خطوط على الجورب بتصميم يخص شركة "أديداس" رغم أن "نايكي" هي راعي بي إس جي، مما دفع النادي لمحو الصورة فوراً خوفاً من حقوق الرعاية.

خطأ آخر بارز كان يخص لوكاس هيرنانديز الظاهر في الإعلان، إذ ظهر بوشوم على ذراعيه بالكامل، بينما اللاعب يملك ذراعاً واحداً فقط المغطى بالأكمل بالوشوم والآخر لا يغطيه شيء.