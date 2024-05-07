البرتغالي يريد العودة..

ذكر موقع "مانشسترإيفنينج نيوز" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرحب بفرصة عمل قريبة في نادي مانشستر يونايتد.

وأضاف الموقع أن مورينيو عبر عن رغبته في خلافة المدرب إريك تين هاج في دكة بدلاء النادي المانشستراوي.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم بشكل كبير خصوصا بعد فقدان حظوظه بشكل إكلينيكي في التأهل للعب إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى الموسم المقبل.

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وكانت آخر توابع مستوى مانشستر يونايتد الكارثي هذا الموسم الهزيمة الساحقة من كريستال بالاس 4-0 في الجوله 36 من عمر الدوري الإنجليزي.

وأثارت الهزيمة قلاقل عديدة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد وبعضها ما تم توجيهه من إهانات من لاعبي مانشستر يونايتد تجاه المدرب الهولندي.