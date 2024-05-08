هزمه حتى في السخرية.. بوروسيا دورتموند يتهكم على باريس سان جيرمان!

المعارك ليست في كرة القدم وحدها

تهكم بوروسيا دورتموند عبر مواقع التواصل الاجتماعي على باريس سان جيرمان، الفريق الذي أقصاه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدورتموند تغريدة بها شاطئ بحر، مع منطاد يحمل شعار بوروسيا دورتموند وكتب على المنشور والصورة بالفرنسية: "استمتعوا بإجازاتكم!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

موسم باريس سان جيرمان انتهى بتحقيق لقب الدوري الفرنسي، والآن انتهت الآمال في دوري أبطال أوروبا كما يحدث في نفس المرحلة تقريبًا كل موسم.

وكان دورتموند قد تغلب ذهابًا إيابًا على باريس سان جيرمان بنفس النتيجة 1-0، ليصبح أول الأندية الواصلة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منتظرًا المتأهل من ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ووصف المدرب إدرين تيرزيتش شعوره بالوصول إلى هذه العتبة الهامة في دوري أبطال أوروبا بأنه "فخور" ولا شعور يضاهي شعور الفخر بالنسبة له".