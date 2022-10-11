هزمت كوريا الجنوبية .. قطر تقترب من استضافة كأس آسيا 2023

الصين سبق أن اعتذرت عن تنظيم البطولة

أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصادر خاصة أن قطر باتت الأوفر حظًا لاستضافة كأس آسيا 2023 بعدما هزمت كوريا الجنوبية في الأمتار الأخيرة من السباق.

كانت الصين قد اعتذرت عن تنظيم البطولة القارية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وكانت 4 دول قد تقدمت لتنظيم الحدث المهم وهي قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، قبل أن تنسحب الأخيرة.

ولم تتقدم السعودية لاحتضان البطولة رغم الحديث عن ذلك في الأيام الأولى عقب اعتذار الصين، إذ فضلت التركيز على ملف استضافة كأس آسيا 2027 الذي تتنافس خلاله مع قطر والهند وإيران.

ومن المقرر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمر الاستضافة من خلال اجتماعه المرتقب في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الـ17 من أكتوبر الجاري.

صحيفة الاتحاد أوضحت أن الملف القطري استطاع التفوق على نظيره الكوري الجنوبي في سباق الفوز بتنظيم كأس آسيا 2023، وذلك بسبب جاهزية البنية التحتية والمنشآت اللازمة للاستضافة، بجانب سهولة إجراءاتها المتعلقة بجائحة كورونا.

تنظيم قطر للنسخة القادمة من كأس آسيا سيصب في صالح السعودية، حيث لن تُنافس سوى الهند وإيران على استضافة نسخة 2027 مما يجعلها صاحبة الحظوظ الأوفر.

قطر من المقرر أن تُنظم نهائيات كأس العالم 2022 بدءًا من 20 نوفمبر القادم حتى إقامة المباراة النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل والذي يُصادف اليوم الوطني للدولة.