هروب أم اعتزال؟ .. تغريدات الأعمال الخيرية تغزو تويتر المريسل

الإعلامي السعودي خسر تحديه مع جمهور الاتحاد

سيطرت تغريدات الأعمال الخيرية على حساب الإعلامي عبد العزيز المريسل منذ تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن على حساب النصر عقب انتصاره على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة 3-0.

الإعلامي النصراوي كان قد تحدى الاتحاديين في إحدى المساحات باعتزال العمل الإعلامي لو فاز العميد بالدوري في ظل وجود إدارة أنمار الحائلي، وقد بدأ الجميع يُطالبه بتنفيذ ما وعد به منذ التتويج رسميًا دون أن يُظهر هو أي رد فعل.

المريسل وبعد نشاطه الكبير على صعيد تغطية كرة القدم السعودية، سواء على الصعيد الإخباري أو إبداء رأيه فيما يحدث، توقف فجأة ولم يُغرد بأي كلمة عن الكرة منذ حسم الاتحاد اللقب لصالحه مساء السبت الماضي.

الجمهور فسر الأمر بأنه واحد من أمرين، إما أن المريسل نفذ تحديه بالفعل واعتزال الحديث عن كرة القدم وخصص حسابه عبر المنصة الزرقاء للإشارة إلى الأعمال الخيرية وأموره الشخصية، وإما أن يكون ذلك مجرد هروب من الالتزام بوعده حتى تهدأ عاصفة الاتحاديين ومن ثم سيعود للحديث عن الكرة مجددًا.

يُشار إلى أن المريسل جعل نفسه عدوًا للاتحاديين منذ الموسم الماضي بعد دعمه العلني للهلال في صراع الفريقين على اللقب وقوله أنه لعب دورًا مهمًا في تغيير مسار الدوري من جدة إلى الرياض، بجانب هجومه الدائم على مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله.