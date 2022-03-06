هرب من الديربي؟ .. رانجنيك يكشف سبب غياب رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي

أكد رالف رانجنيك مدرب فريق مانشستر يونايتد إصابة كريستيانو رونالدو عبر حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وكان مانشستر سيتي قدد حقق فوزًا عريضًا برباعية لهدف على نظيره مانشستر يونايتد في مباراة تألق فيها الفريق السماوي.

وتحدث المدرب الألماني بعد المباراة عن بعض الأمور الخاصة بالديربي أبرزها غياب رونالدو المفاجئ عن قائمة الفريق.

ماذا قال رالف رانجنيك؟

عن إصابة كريستيانو رونالدو قال رالف: "أنا مضطر لتصديق فريقي الطبي، الطبيب جاء لزيارتي وأخبرني صباح الجمعة قبل التدريبات أنّ رونالدو لن يكون قادرًا على التواجد لأنه يعاني من بعض الآلام في الركبة، وهو ما تكرر أيضًا يوم السبت".

وعن أداء فريقه في المباراة أوضح: "أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في الشوط الأول من الناحية التكتيكية، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية من الواضح أنهم استحقوا الفوز والآن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وعن سؤاله حول سبب البداية ببرونو فيرنانديز في مركز المهاجم أردف: "لدينا العديد من المهاجمين وكان السؤال هو هل نلعب بمهاجم مثل ماركوس راشفورد أم مهاجم وهمي مثل برونو ولدينا لاعب خط وسط آخر على أرض الملعب".

وواصل: "كان من الواضح أنهم سيحاولون دائمًا خلق تفوق عددي في منتصف الملعب ولهذا قررت اللعب بمهاجم وهمي".

وعن وضعية كافاني أضاف: "ماذا سيساعد إذا أخبرتك أنه أمر محبط؟ إنها الحقيقة، إذا أخبر اللاعبون الأطباء أنهم غير لائقين ولا يمكنهم اللعب، يجب أن أقبل ذلك".

واختتم: "تدرب كافاني في الأيام الثلاثة الماضية بشكل جيد لكنه لا يزال يشعر بعد تلك الدورات التدريبية الثلاث أنه غير لائق للعب، وكمدرب، لا يمكنني إجبار اللاعب إذا كان غير جاهز للمشاركة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه فريق توتنهام في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السبت القادم.

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