هذا ما فعله جوارديولا بخصومه.. أسطورة آرسنال يشجع توتنهام من كل قلبه!

الكل يريد سقوط مانشستر سيتي

جينات تشجيع آرسنال لا تزال بين ضلوع مسعود أوزيل، النجم الألماني الذي كتب مسيرة رائعة رفقة الجانرز من قبل، رغم أنها شابتها بعض التوترات قبل أن يرحل.

أوزيل يشجع توتنهام بوضوح أمام مانشستر سيتي من أجل أن يفوز رجال المدرب ميكيل أرتيتا بلقب الوري الإنجليزي، رغم أن توتنهام هو الغريم التقليدي لآرسنال في ديربي شمال لندن.

وقال أوزيل عبر منصة "إكس": "لأول مرة على الإطلاق هذه الليلة.. هيا افعلها يا سبيرز!".

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وأردف: "إذا فاز توتنهام أو لم يخسر المباراة، سوف أتوقف عن التهكم عليهم مجددًا، هذا وعد".

وسيمثل أي تعثر لمانشستر سيتي أمام توتنهام فرصة كبرى لآرسنال كي يحقق لقب الدوري الإنجليزي إذا حقق الفوز في مباراته الأخيرة على ملعبه أمام إيفرتون.