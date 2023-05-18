هذا ما عليكم فعله .. كلمات جوارديولا التي جعلت مانشستر سيتي يُهين ريال مدريد!

خطاب حماسي من المدرب الإسباني

فترة من الهدوء عاشها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.

سيتي نجح في إذلال العملاق الإسباني على ملعب الاتحاد، بالتغلب عليه برباعية نظيفة سجل منها برناردو سيلفا هدفين، بالإضافة لهدف لكل من جوليان ألفاريز ومانويل أكانجي.

جوان باتسي كشاف مانشستر سيتي في أمريكا الجنوبية كشف في تصريحات مع راديو كتالونيا، عن الكلمات التي قالها جوارديولا للاعبيه قبل المواجهة الشرسة أمام ريال مدريد.

وقال جوارديولا للاعبيه:"هل تريدون الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟"، كان رد غرفة الملابس عليه:"نعم"، وأصر بيب على تكرار السؤال أكثر من مرة.

وفي نهاية واصل جوارديولا حديثه:"حسنًا أنتم تعرفون جيدًا ما نحتاج للقيام به من أجل الفوز".

يذكر أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 10 يونيو القادم في مدينة إسطنبول التركية بين مانشستر سيتي أمام نظيره الإيطالي إنتر.