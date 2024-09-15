Manuel Neuer FC Bayern 2024Getty
معتز الجمال

"هذا ما أتمناه له".. نوير يرد على تصريح تير شتيجن!

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ماذا قال قائد البايرن؟

رد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على التصريحات الأخيرة لمواطنه مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة.

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وأعلن نوير اعتزاله الدولي مؤخرًا، ليشاد مباريات منتخب ألمانيا في التجمع الدولي الماضي من المنزل، بينما كان تير شتيجن هو الحارس الأساسي في مباراتي هولندا والمجر بدوري الأمم الأوروبية.

وكان شتيجن قد صرّح في معسكر المنتخب، بأنه لم يتلقى رسالة أو اتصال من زميله السابق "نوير"، ما فتح الباب أمام علامات الاستفهام حول علاقة الثنائي.

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وسُئل نوير عما يتمناه لشتيجن، فقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": أتمنى له التوفيق بالطبع، ليس له فقط، بل لكل حراس المنتخب".

وأضاف: " كنت أتمنى دومًا أن يملك منتخب ألمانيا الكثير من الحراس المميزين، سألتقي تير شتيجن مرة أخرى، أتطلع إلى رؤيته ورؤية جميع الزملاء".

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وردًا على سؤال حول تجربة مشاهدة منتخب ألمانيا من المنزل، ختم: "كانت تجربة مسلية للغاية، صرت من مشجعي المنتخب الآن".

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