"هذا أكثر ما أدهشني في السعودية" .. جابري فيجا يفتح قلبه ويعترف: هل ندم لاختيار الأهلي؟

الإسباني الشاب يتحدث عن حياته في السعودية بعد قضائه ثلاثة أشهر بها..

SHAHID

تحدث الإسباني جابري فيجا؛ محترف الأهلي السعودي، عن حياته في المملكة بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا على اتخاذه هذه الخطوة في خضم ثورة الانتقالات العالمية التي حدثت في دوري روشن في الصيف الماضي.

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صاحب الـ21 عامًا قال، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا": "أعيش حياة هادئة جدًا في السعودية مع صديقتي، علاقتنا جيدة جدًا، لدينا منزل خاص وكل شيء يسير بسلاسة، حتى أنني أتأقلم تدريجيًا مع المناخ في البلاد، رغم أنه كان صعبًا جدًا بالنسبة لي في البداية، لأنه يختلف كليًا عن مناخ فيجو (مدينة إسبانية)، أما عن كرة القدم فسأنضج وأتطور كلاعب وستأتي لحظات أفضل".

وأضاف: "الكرة في السعودية تتطور بوضوح كبير، التطور بدأ بالفعل منذ العام الماضي، لكن أكثر ما أدهشني بالفعل هو مستوى كرة القدم في البلاد، كل من تابع المباريات هناك بالتأكيد أصابته الدهشة نفسها وتأكد أن الكرة تتطور كثيرًا، حتى الجماهير هناك فهي عاشقة وداعمة حقًا، وهذا الشيء مهم جدًا لتشعر أنك لاعب بالفعل".

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فيجا تابع: "كوني لاعبًا شابًا وقمت باستغلال فرصة الانتقال للسعودية، هذا يجعلني رائدًا في هذا الجانب، وإن كنت أعتقد أنه لن يمر وقت طويل وسيلحق بي لاعب شاب آخر إلى الدوري السعودي، خاصةً في ظل الحديث هناك عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، والدوري بشكل عام جيد جدًا وبه إمكانيات كبيرة".

وعما إذا كان سيعود لأوروبا في السنوات المقبلة، أجاب: "أنا شاب أعمل يوميًا، قبل عامين لم أكن أتوقع أن أتخذ خطوة اللعب للدوري السعودي، والآن أنا سعيد بهذه الخطوة، فلا يمكن أن تغلق أبوابك، مع الأهلي أنا هادئ تمامًا وسعيد للغاية بوجودي في هذا الفريق الرائع، والهدف الأساسي أن أنمو كلاعب كرة قدم وأنضج أكثر، وبعد ذلك وكما حدث في الصيف الماضي، سأقوم بما يجب القيام به".

واختتم حول المنافسة على لقب دوري روشن: "الأهلي أحد أندية صندوق الاستثمارات، وصاحب تاريخ عظيم في السعودية، حتى أنه يمتلك أفضل المشجعين في البلاد، ولديه لاعبين رائعين أتعلم منهم يوميًا".

يشار إلى أن لاعب الوسط شارك في 12 مباراة مع الراقي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع اثنين آخرين.

SHAHID