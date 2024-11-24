"هذا أفضل للفريق".. أنشيلوتي يكشف سر إشراك مبابي على الجناح الأيسر

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

تغنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأداء لاعبيه خلال الفوز على ليجانيس (3-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة عقب المباراة: "كانت مواجهة رائعة، بعد الهدف الأول سيطرنا بشكل جيد، وأكملنا ما بنيناه أمام أوساسونا، أنا سعيد للغاية".

وردًا على سؤال حول سبب مشاركة كيليان مبابي على الطرف (وليس كمهاجم صريح)، أوضح: "مبابي معتاد أكثر على اللعب في الجناح الأيسر، وواليوم كان ذلك أفضل للفريق".

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وأضاف: "فينيسيوس عاد يوم الخميس (من المنتخب)، واللعب على الأطراف أكثر إرهاقًا، وقدم كيليان أداءً جيدًا جدًا، وكلاهما يتحسن تدريجيًا."

وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي وفيدي فالفيردي وجود بيلينجهام في الدقائق 43 و66 و85، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في وصافة الليجا، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، علما بأن الملكي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.