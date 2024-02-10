"هذا النادي في قلبي" .. تعليق مثير من نجم ميلان على انتقاله لريال مدريد

بعد سنوات من الرحيل عن ريال مدريد، تحدث المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، عن إمكانية العودة إلى النادي الإسباني في المستقبل القريب.

صاحب الـ24 سنة رحل عن ريال في 2019 بعد فترة إعارة قصيرة مع ريال سوسييداد، وانضم لصفوف ميلان ليصبح أحد أهم الأظهرة في العالم.

وفي حوار مع صحيفة "as" الإسبانية قال عن إمكانية عودته لسانتياجو برنابيو:"أفكر أكثر في يومي وليس المستقبل، لدي أصدقاء رائعون في ريال مدريد وذكريات جميلة مع المشجعين، لكني الآن ألعب في ميلان وأشعر بأنني في حالة جيدة جدًا".

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وأضاف:"وفي الوقت نفسه نحن لا نعرف أبدًا ما ستجلبه لنا الحياة، لا أحد يعرف المستقبل، هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها هذا الموسم مع ميلان وكل تفكيري ينصب عليها".

وواصل حديثه:"ليس لدي سوى كلمات الامتنان لريال مدريد بسبب كل ما قدموه لي، أنا شخص يحب التطلع إلى الأمام ولكن هذا النادي لا يزال في قلبي".

وقال ثيو عن ظهور إدواردو كامافينجا كظهير أيسر مع ريال مدريد:"عندما رأيته يلعب بهذا المركز لم أتفاجأ، إدواردو وحش تنافسي ولو أراد اللعب كحارس مرمى سيفعل ذلك".

المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي:"أنا أحب كريستيانو ولكن لا يوجد سبب للاختيار، لقد كنت محظوظًا بوجوده كزميل لي وكذلك ميسي كمنافس، لكل منهما أسلوبه الفريد وبصمته في الملاعب".

وخلال حديثه عندما سُئل عن الخصم الأصعب من بين كيليان مبابي وإرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور، رفض ثيو اختيار أي منهم، مشيرًا إلى أن الثلاثي من المستحيل إيقافه في بعض الأوقات.