"هذا المنتخب فاجأني" .. انتقادات حادة من مورينيو لأداء البرتغال في يورو 2024

البرتغال خرجت أمام فرنسا في ربع النهائي

وجه جوزيه مورينيو انتقادات حادة لأداء البرتغال خلال يورو 2024، واصفًا المستوى الذي أظهره الفريق بالأقل من المتوقع.

البرتغال كانت قد غادرت البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، وهو نفس السيناريو الذي حدث في ثمن النهائي أمام سلوفينيا لكن زملاء كريستيانو رونالدو كانوا قد حققوا الفوز آنذاك.

المدرب المخضرم رأى أن المنتخب لم يُقدم الأداء المتوقع منه مقارنة بجودة لاعبيه، لكنه فسر ذلك بقلة الخبرة وتوقع تحسن وتطور الأداء كثيرًا خلال كأس العالم 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "رغم الوصول إلى ربع النهائي، إلا أن البرتغال لم تكن مذهلة. لقد توقعنا الأفضل، كنت حاضرًا في الملعب خلال مواجهة كرواتيا وديًا ولم يبدو الأمر جيدًا، لم أحظ بمشاعر إيجابية. المنتخب تطور وتحسن خلال البطولة لكننا لم نكن مقنعين".

"عادة، حين تحيل لحظة الحقيقة تظهر تلك الفرق أقوى، لكن تلك لم تكن نهاية البرتغال، لم يكن هناك أي تحسن في الفريق، لكنه، وبعيدًا عن بيبي ورونالدو، فريق شاب لديه مستقبل واعد وكأس العالم ليس ببعيد".

وأضاف لقناة "سبورت تي في" "دومًا ما ينتابك الإحباط حين تشعر أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، إمكانيات الفريق كانت عالية جدًا، لم أكن بعيدًا جدًا حين قلت أن البرتغال وفرنسا وإنجلترا المرشحون للفوز باللقب، منتخبان منهم في نصف النهائي بالفعل".

أتم حول المنتخب الذي فاجأه "إسبانيا كانت المفاجأة الأكبر بالنسبة لي، طريقة تطور الفريق وكيفية صناعة فريق جديد تمامًا. بالنسبة لي، هم حاليًا الفريق الذي يُقدم أفضل كرة قدم والذي قدم أفضل كرة خلال البطولة".