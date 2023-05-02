"هذا اللي فالحين فيه!" .. تصرف ثنائي الاتحاد يتسبب في غضب جم بين الجماهير قبل لقاء التعاون

زهيرة عادل
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Haroune Camara - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
الإتحادالتعاوندوري روشن السعوديعبد العزيز البيشيهارون كمارا

عبد العزيز البيشي وهارون كمارا تحت مقصلة جمهور الاتحاد قبل لقاء التعاون

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لا مجال للتهاون خلال هذه الفترة في نادي الاتحاد السعودي، لذلك الجمهور يقف أمام كل كبيرة وصغيرة يفعلها اللاعبون خلال هذه الفترة.

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العميد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه؛ النصر صاحب الوصافة، لكن العالمي خاض مباراة أكثر من النمور، مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية المنتمية للنادي الجداوي صورًا للثنائي عبد العزيز البيشي وهارون كمارا، أثناء خضوعهما لجلسة حلق شعر، للظهور بشكل جديد في المباراة المقبلة أمام التعاون.

الصور أثارت غضب الجماهير، إذ علق أحدهم: "هذا اللي فالحين فيه"، فيما كتب آخر: "ليت يهتمون في مستواهم زي القصات"، وثالث علق: "كل واحد أسوأ من الثاني، استرجلوا في الملعب أنت وياة ولا راح تمسكون الباب".

جدير بالذكر أن العميد يحل ضيفًا على التعاون غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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