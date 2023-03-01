هذا الخطأ لن يمر .. مطالب بتعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى!

نادي قادش طالب بتعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب خطأ تحكيمي في واحدة من مبارياته.

أصدر نادي قادش بيانًا يطالب فيه بتعليق منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب الخطأ الذي ارتكبه كارلوس ديل سيرا جراندي حكم مباراة الفريق الأندلسي أمام إلتشي، والتي أقيمت لحساب الجولة 17 من "لا ليجا" في يناير الماضي.

وفي محاولته لإعادة المباراة جزئيًا، ونظرًا لرفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحمل المسؤولية عما أخطر خطأ تم ارتكابه منذ اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم الإسبانية، توجه نادي قادش إلى المحكمة الإدارية للرياضة لطلب إيقاف الدوري بشكل مؤقت.

وجاء في البيان الذي أصدره نادي قادش مساء الأربعاء: "نتيجة لعمل مؤسف ومهمل من قبل مجموعة التحكيم، وتحديداً حكام غرفة تقنية الفيديو، فإن نادي قادش قد أصيب بأضرار بالغة".

وأضاف: "نادي قادش يثق في المحكمة الإدارية للرياضة لضمان العدالة والمساواة للأندية المشاركة فيها، وتجنب الغش غير المرغوب فيه للمنافسة المذكورة، نتيجة خطأ تحكيم فني واضح وخطير".

نادي قادش طالب في بيانه بأن تتم إعادة المباراة جزئيًا منذ لحظة ارتكاب الخطأ وحتى نهاية المباراة، بسبب ارتكاب فريق التحكيم لخطأ مادي واضح وخطر، نتج عنه أضرار لا يمكن إصلاحها بالنسبة للنادي.

واختتم البيان: "يتماشى هذا الادعاء مع القرارات الأخرى التي تم تبنيها في الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا، في حالات المباريات الرسمية التي أقيمت بين منتخبي أوزبكستان - البحرين ومنتخبي النرويج - إنجلترا، والتي شارك فيها فيفا ويويفا على الترتيب، حيث تمت الموافقة على الإعادة الجزئية للمباراتين، من أجل تجنب الأضرار التي قد تسببها قرارات التحكيم التي تم تبنيها بشكل خاطئ للفرق المعنية".