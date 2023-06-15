"هذا الأمر يثير جنون وغضب كريستيانو رونالدو في النصر"!

كشف أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو داخل قلعة النصر

كشف النجم البرازيلي موراتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، كواليس مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. قال موراتو في تصريحات لشبكة "ESPN": "كريستيانو لاعب رائع، من الصعب أن يتواجد في الملعب لمدة 90 دقيقة؛ دون أن يقدّم أي شيء".

وأضاف النجم البرازيلي، في حديثه عن الأسطورة البرتغالية: "لاعب مجنون داخل المستطيل الأخضر.. يغضب بشدة عندما يرى أمور فريقه لا تسير على ما يرام، أو عندما يلعب في مستوى عالٍ، ولا يجد المساعدة من زملائه".

وأعرب مهاجم الخليج، عن سعادته لمواجهة كريستيانو رونالدو؛ قائلًا: "لم أكن أحلم باللعب أمامه وصناعة هدف.. إنها ذكرى سأحكيها لأولادي بكل فخر".

وناشد موراتو في النهاية، نجوم العالم بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي سيصبح واحدًا من أقوى المسابقات في العالم؛ على الرغم من اعترافه بارتفاع درجة الحرارة في المملكة، بشكل كبير.