هدية وصافة العالم .. مفاجأة مذهلة في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا

بعثة الهلال غادرت إلى قطر

غادرت بعثة الهلال إلى الدوحة لخوض المباريات الإقصائية في دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي يوم الإثنين القادم في العاصمة القطرية.

وشهدت قائمة الفريق الأزرق مفاجأة مذهلة يُمكن وصفها بهدية الفريق لجماهيره الوفية بعد حصوله على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المغرب.

المفاجأة كانت احتواء القائمة على اسم الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي سبق أن رجحت جميع المصادر انتهاء موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

الظهير المخضرم كان قد تعرض لإصابة في وجهه بعد اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام بولندا والمكسيك.

وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وقد غاب منذ ذلك الوقت عن مباريات الزعيم المحلية والخارجية وسط حديث عن إمكانية عودته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

اللاعب كان قد بدأ تدريبات التأهيل مؤخرًا في مقر النادي، ولكن لم يتوقع أحد أن يتواجد في البعثة المغادرة إلى العاصمة القطرية.

الهلال أعلن قائمة "5 نجوم" لخوض المراحل النهائية من مسار شرق آسيا في دوري الأبطال، وقد جاء على رأسها القائد سلمان الفرج الذي أصبح جاهزًا تمامًا للعب بعد غيابه منذ مباراة السعودية والأرجنتين كذلك لتعرضه لإصابة في الساق.

محمد البريك تواجد كذلك في القائمة بعدما اقترب من الشفاء من إصابته، فيما غاب عن القائمة الثنائي محمد جحفلي ومتعب المفرج.