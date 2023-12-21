"هدية لكلوب" .. نائب لابورتا يخذل عاشق برشلونة بـ3 كلمات

"تشافي مظلوم في هذه البيئة"

حسم رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، الجدل المثار هو رغبة ناديه في التعاقد مع أندريه تريندادي لاعب فلومينينسي البرازيلي.

تريندادي ظهر بشكل بارز في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالسعودية، وساهم بشكل كبير في فوز فلومينينسي على الأهلي المصري، حيث فاز بجائزة رجل المباراة، حيث قاد بطل أمريكا الجنوبية إلى نهائي البطولة ليواجه مانشستر سيتي.

ورغم أن "أندريه" على رأس أولويات ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن اللاعب البرازيلي غازل إدارة برشلونة بشكل صريح، عندما سُئل أي الناديين يفضل (ريال مدريد أم برشلونة)، فأجاب: "هما ناديان عظيمان، لكن إن كنت في موضع اختيار، سأختار بالطبع برشلونة".

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وفي هذا السياق، قال نائب رئيس برشلونة في تصريحات لـ"موفيستار بلس": "مفاوضات مع أندريه تريندادي، أنا لا أعرف سوى فلومينينسي؟"، دون أن ينطق بأي كلمة أخرى.

وواصل يوستي تصريحاته، مدافعًا عن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قائلًا: "البيئة غير جيدة حول تشافي، ليس من العدل الحكم عليه في هذه الظروف، يجب أن نكون عائلة واحدة، النادي يحتاج إلى تضامن الجميع والوحدة من أجل تصحيح المسار".

وختم: "الصفقات في الطريق، نحن نثق في قدرات فيتور روكي وديكو لا يزال يعمل من أجل تدعيم خط وسط الفريق".