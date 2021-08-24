هدية ثمينة من ريال مدريد إلى سامي الجابر

النجم السعودي شكر النادي الإسباني

كشف النجم السعودي المعتزل سامي الجابر عن تلقيه هدية ثمينة من ريال مدريد هي قميص الفريق للموسم الجاري، وذلك عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

الجابر أحد كبار مشجعي ريال مدريد، وقد أبدى سعادته الكبيرة بالحصول على قميص النادي الملكي، وأكد تقديره وامتنانه للنادي على منحه تلك الهدية.

نجم الهلال والمنتخب السعودي ظهر في مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا قال فيه "سعيد جدًا وممتن بالهدية التي وصلتني من النادي الملكي العريق ريال مدريد بصفتي واحد من أكبر مشجعيه. شكرًا ريال مدريد".

🎥 - نادي ريال مدريد يُهدي الأسطورة سامي الجابر والأسطورة يتقدّم بالشكر لهم 💙🙏 pic.twitter.com/8rkcM7Up0Y — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) August 24, 2021

ونشر اللاعب السابق صورًا له مع القميص الأزرق الخاص بريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، فيما وجه الشكر للنادي والشركة المصنعة للقميص عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يُذكر أن سامي الجابر لعب للهلال منذ 1989 حتى 2007، وقد لعب لفترة قصيرة مع ولفرهامبتون الإنجليزي ومباراة واحدة مع الغرافة القطري.

الجابر الذي عمل مدربًا وإداريًا ورئيسًا في الهلال ارتدى قميص المنتخب السعودي في 156 مباراة سجل بهم 46 هدفًا.

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