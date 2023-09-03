تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

هدية بعد الخماسية .. الأهلي يُعلن ضم فراس البريكان من الفتح

أحمد رفعت
Firas Al-Buraikan Ahli FatehGOAL AR
فراس البريكانالأهليانتقالاتالفتحدوري روشن السعودي

الفتح يتفق مع الأهلي على بيع عقد مهاجمه

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أعلن النادي الأهلي عن ضم المهاجم فراس البريكان من صفوف نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم هجوم الراقي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن الفتح منح الأهلي هدية بالموافقة على رحيل فراس البريكان إلى صفوفه، كهدية بعد الفوز عليه بخماسية مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر حساب الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الإعلان عن ضم فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 5 سنوات مقبلة.

المباريات التالية

وعلق الأهلي على الصفقة قائلًا: "العازف فراس البريكان أهلاوي لمدة 5 سنوات مقبلة"، ليستمر مع الراقي حتى صيف 2028.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكان الفتح قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن تجديد عقد فراس البريكان حتى عام 2028، ليتم الاتفاق على بيع عقده للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

204124 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 97765كريم بنزيما
  • 10480خاليدو كوليبالي
  • 18997روبرتو فيرمينو
  • 8559نجولو كانتي
  • 22680مارسيلو بروزوفيتش
  • 45643صفقة أخرى
204124 الأصوات

اختيارات المحررين