"هدية الهلال مرفوضة!" .. الاتحاد يسقط بثلاثية أبها ويهدد حلمه الآسيوي

الاتحاد يخسر أمام أبها (1-3)..

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تلقى فريق الكرة بنادي الاتحاد، خسارة مفاجئة أمام مضيفه أبها بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وأحرز كريتشوفياك الهدف الأول لصالح أبها من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم رد فيليبي جوتا بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 63، بعد إهداره ركلة جزاء تصدى لها الحارس تاتاروشانو، ليتابع جوتا بالكرة في الشباك.

وتقدم حسن العلي بالهدف الثاني لصالح أبها في الدقيقة 69، بعد فرصة مرتدة أسفرت عن تمريرة من مشعل المطيري إلى العلي الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى، وأضاف نوجيرا الهدف الثالث في الدقيقة 73، بعد تلقي تمريرة ركنية، ليودع الكرة برأسية في شباك الحارس عبد الله المعيوف.

ويخوض الاتحاد مواجهة أبها، وسط العديد من الغيابات، أبرزها في الفرنسي كريم بنزيما الذي سافر إلى ريال مدريد ليتابع حالته الصحية مع طبيبه السابق، وعبد الرزاق حمد الله الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، والمصري أحمد حجازي المُصاب بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى، وزكريا هوساوي المُصاب بالعضلة الألوية اليسرى.

وشهد لقاء الاتحاد، إصابة اللاعب حسن العلي، الذي غادر ملعب المباراة عبر سيارة طبية، ليشارك محمد الكنيدري بديلًا له في الدقيقة 80.

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وتجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة، ليفقد فرصة الارتقاء للمركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد خسارة التعاون أمام الهلال بثلاثية نظيفة، ويظل العميد في المركز الخامس، بفارق نقطة عن التعاون، بينما رفع أبها رصيده إلى 28 نقطة، ليصعد إلى المركز السادس عشر.

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