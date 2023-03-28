هدنة مع أتلتيكو مدريد؟ تيبو كورتوا: محظوظ للعب لهم لكن ريال مدريد مختلف

تيبو كورتوا يظهر احترامه لأتلتيكو مدريد بعد الأزمات بين الطرفين.

يبدو أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني قرر طي صفحة الخلافات مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد وجماهيره، بعد فترة من الشد والجذب بين الطرفين.

كورتوا لعب في صفوف أتلتيكو مدريد خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، معارًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وخلال تلك الفترة شارك في 111 مباراة بقميص "الروخيبلانكوس".

ويظهر كورتوا مع خطيبته ميشيل جيرزيج على غلاف العدد الجديد من النسخة الإسبانية لمجلة "فانيتي فير" الشهيرة، وأجرى مع المجلة حوارًا مطولًا.

وقال كورتوا خلال الحوار: "أنا محظوظ لأنني لعبت مع فرق رائعة مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي، لكن ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "في كل مكان تذهب إليه يتعرف عليك الجميع، وتحصل على التهنئة إذا فزت بألقاب، إنه مستوى آخر تمامًا".

حلم كورتوا كان دائمًا أن يكون أحد نجوم ريال مدريد، وكان إيكر كاسياس أسطورة حراسة النادي الملكي مثله الأعلى في طفولته.

وانتقل كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018، ليحقق حلمه باللعب بقميص النادي الملكي، وقضى بالفعل خمسة مواسم في الدفاع عن عرين النادي "الميرنجي".

كما تحدث كورتوا حول علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قائلًا: "نحن متوافقان جيدًا، إنه الرئيس ويريدنا أن نفوز، أحب أسلوبه، إنه قريب جدًا من الجميع"

واختتم كورتوا: "يطلب الكثير من الجميع، لكنه رئيس عظيم، لقد حقق كل شيء، لكن ليس الأمر أننا نتحدث معًا عبر واتس آب - يضحك - لكننا نتحدث قبل وبعد المباريات".