هدف ماني ضد بورنموث يترك بصمته على تاريخه

المهاجم الفذ فعل شيء لأول مرة في مسيرته الكروية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول ضد بورنموث في مباراة الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي، والمتواصلة حاليًا على ملعب آنفيلد.

واقترب الشوط الأول من النهاية والنتيجة تُشير لصالح الريدز بهدفين دون رد، إذ أضاف فيرمينيو الهدف الثاني للفريق، بعدما كان ماني قد سجل برأسية ممتازة عند الدقيقة الـ24.

وهذا الهدف هو الرابع لماني على التوالي مع ليفربول في الدوري هذا الموسم، إذ سبق أن أحرز ضد كلًا من كريستال بالاس وليستر سيتي ووست هام يونايتد، وهو إنجاز لم يُحقق اللاعب أبدًا خلال مسيرته في البريميرليج.

رانييري: فقدنا رباطة جأشنا بعد هدف بوجبا، ولهذا أخرجت شورله

يُذكر أن رجال يورجن كلوب بحاجة ماسة للفوز اليوم للتقدم مجددًا لصدارة الترتيب بعدما وصل مانشستر سيتي لنفس رصيدهم من النقاط (62 نقطة) بانتصاره على إيفرتون في افتتاح مباريات الجولة، ويتفوق عليهم بفارق الأهداف.