هدف من صناعته وآخر سجله ابن سواريز.. تياجو ميسي يبدأ مسيرته في الأرجنتين!

دشن نجل ميسي مسيرته مع كرة القدم ببطولة ودية في الأرجنتين

بدأ تياجو نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع كره القدم بشكل رسمي بمشاركته مع فريق إنتر ميامي في بطولة ودية بالأرجنتين داخل مدينه روساريو التي نما فيها والده.

وكانت هناك دورة ودية جمعت بين كل من فريق 12 عامًا لإنتر ميامي ونيويلز أولد بويز وبينارول الأورجوياني، وفيها هزم فريق إنتر ميامي أمام نيويلز أولد بويز أول فريق لعب له ليونيل ميسي بنتيجة هدف للا شيء.

أما في المباراة الأخرى أمام بينارول فقد فاز فريق إنتر ميامي بهدفين لهدف، وصنع تياجو ميسي هدفا فيما سجل نجل لويس سواريز، بينجا هدفا آخر لإنتر ميامي.

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وكانت كل من أنتونيلا روكوزو وكارولينا بالبي زوجتي النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز على الترتيب في المدرجات يشجعن ابنيهن خلال مباراتي البطولة الودية.

ومن قبيل المصادفة أن يبدأ تياجو مسيرته الاحترافية في نفس المدينة التي نما فيها والده وهي روساريو، وهي مفارقة أثارت ردود فعل عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركة تياجو للمرة الأولى في بطولة بقميص إنتر ميامي.