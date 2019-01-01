هدف ريال مدريد في 2020 يقترب من تجديد عقده مع أياكس

دوني فان دي بيك قد يصدم ريال مدريد ويجدد عقده مع أياكس أمستردام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية هولندية أن نجم وسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك اقترب من تجديد عقده مع فريقه الحالي.

وكان فان دي بيك قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يتم الحديث عن إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وفي وسط هذه التسريبات، ظهرت تقارير صحفية هولندية جديدة لتعبث بالأوراق أكثر وتجعل الأمور صعبة التوقع بالنسبة للصحافة والجماهير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وذكرت صحف هولندية أن فان دي بيك بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقده مع أياكس أمستردام إلى غاية العام 2022 مع رفع راتبه.

وبذلك سيكون انتقاله إلى ريال مدريد محل شك، وإما سيحدث ولكن مقابل قيمة مادية أعلى بكثير من تلك التي كان من المتفترض أن ينتقل بها في حال عدم تجديد عقده.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد ارتبط بأكثر من اسم خلال الفترة الأخيرة ولم يتعاقد معها في نهاية الأمر، أسماء كان أبرزها فان دي بيك وبرونو فيرنانديز وبول بوجبا.