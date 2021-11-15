هدف جديد من تشيلسي .. برشلونة يراقب نجم آخر لضمه مجانًا

يسعى نادي برشلونة إلى تجديد دماء الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إعادة الفريق للمنافسة على البطولات بقوة من جديد.

النادي الكتالوني سيعيش تجربة جديدة بعدما أعلن عن عودة تشافي من جديد لتدريب البارسا وذلك خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته في ظل تراجع النتائج مؤخرًا.

وفي الوقت الحالي يستهدف برشلونة الصفقات المجانية في ظل استمرار أزماته المالية وآخرها الإسباني، سيزار أثبيليكويتا.





ما قالت الصحف بخصوص أثبيليكويتا وبرشلونة؟

بحسب ما نشرته شبكة "ESPN"، فإن برشلونة يراقب وضع المدافع الإسباني مع ناديه تشيلسي ويرغب في التعاقد معه في الصيف.

أثبيليكويتا يمتلك عقد مع تشيلسي ينتهي في صيف 2022، وحتى الآن لم يتم التوصل لإتفاق حول تجديد عقد جديد.

برشلونة يحاول استغلال هذه النقطة للانقضاض على اللاعب ومحاولة الحصول على توقيعه، وضمه مجانًا الصيف المقبل.

هل الإسباني سيكون إضافة لبرشلونة؟

برشلونة يعاني بشكل واضح على مستوى الدفاع ومنذ سنوات،والحصول على لاعب يستطيع اللعب في هذا الخط سواء اعتمد المدرب على ثلاثي أو رباعي في الدفاع هو أمر يرحب به تشافي هيرنانديز،

الخبرة التي يتمتع بها اللاعب هي أحد الخصائص الذي تعجب برشلونة أيضًا، اللاعب حصد ألقاب مع تشيلسي ومن بينهم دوري أبطال أوروبا، وفي النهاية إذا انضم اللاعب فإنه سيأتي مجانًا وهذا لن يكلف برشلونة شيئًا.

من هم لاعبي تشيلسي الآخرين الذي يهتم بهم برشلونة؟

"سبورت" نشرت في وقت سابق، أن تشافي حدد لإدارة النادي 3 لاعبين في صفوف فريق تشيلسي أجل التعاقد معهم في الشتاء المقبل وهم: كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش وكالوم هدسون أودوي.

وبحسب الصحيفة فإن رغبة النادي الكتالوني هي الحصول على توقيعهم على سبيل الإعارة في الشتاء القادم.

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