هدف تشافي ومدلل جوارديولا.. باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة جديدة إلى برشلونة!

كر وفر معتاد بين الناديين في الميركاتو

بعد أن وجه باريس سان جيرمان العديد من الضربات لبرشلونة خلال السنوات الأخيرة على مستوى الانتقالات، بدءًا من التعاقد مع نيمار بشكل صارخ، ثم الحصول على خدمات أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، وقبل ذلك كان قد حصل على هدف برشلونة لسنوات ماركو فيراتي، يعتزم الفريق الباريسي توجيه ضربة جديدة!.

إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي الذي قدم موسمًا خرافيًا رفقة كتيبة المدرب بيب جوارديولا وقادهم للقبين إلى الآن في الموسم، لطالما كان هدف برشلونة، وخصوصًا في الآونة الأخيرة مع اقترابه للدخول في فترة الحرية التعاقدية.

برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز طموحون حيال التعاقد مع جوندوان كونه خيارًا فنيًا مثاليًا، وأيضًا اقتصاديًا في ظل أن صفقته لن تكلف الكثير من الأموال مع كونه لاعبًا حرًا.

إلا أن صحيفة "ليكيب" أفادت بأن رحيل كل من سيرخيو راموس وليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان، يفسح المجال لضم جوندوان إلى صفوف فريق ملعب حديقة الأمراء، كونهم يريدون لاعبًا بقيمته الفنية، وبتدابير اقتصادية معقولة، وبذلك قد يعرضون على جوندوان حزمة مادية أفضل مما سيعرضه عليه برشلونة "المترنح اقتصاديًا" ويخطفون هدفًا آخر من أهداف برشلونة في الميركاتو.