هدف النصر السابق .. مدرب عالمي يعلن استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي

اسم تدريبي كبير يستعد لخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية

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يستعد أحد الأسماء التدريبية الكبيرة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الملاعب السعودية أصبحت وجهة لأفضل نجوم ومدربي العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. اعترف التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني، بـ"حماسه" الكبير؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الصيف القادم.

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بيليجيري كشف في تصريحات مع صحيفة "آس" الإسبانية، عن تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا، في الصيف الماضي؛ إلا أنه رفضه بسبب ولائه لنادي ريال بيتيس، معلنًا استعداده للانتقال إلى المملكة، هذه المرة.

وشبه المدرب التشيلي، العرض السعودي الذي تلقاه في الصيف الماضي؛ بتجربته في الملاعب الصينية في الفترة من 2016 إلى 2018؛ قائلًا: "لكن الفرق؛ أنني كنت في تلك الفترة (حرًا)، بعد الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي، وعدم حصولي على العرض الذي كنت انتظره من العملاق الإيطالي ميلان".

جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي، حاول التعاقد مع مانويل بيليجريني، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل التوجه إلى خيار البرتغالي "المخضرم" لويس كاسترو.

SHAHID