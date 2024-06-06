"هدف السعودية" يفتح الأبواب أمام برشلونة لضم لويس دياز!

المهمة ليست سهلة على النادي الكتالوني

حدد نادي برشلونة الإسباني عدة أولويات لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يأتي على رأسها مركز الجناح الأيسر.

الفريق الكتالوني عانى من نقص واضح في هذا المركز تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وهو الأمر الذي يريد هانز فليك تفاديه، من خلال التعاقد مع لويز دياز جناح ليفربول.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن المشكلة التي تُعطل أي صفقة محتملة، هي ارتباط اللاعب بعقد مع ليفربول حتى عام 2027، وهو ما يعني أن النادي الكتالوني سيكون بحاجة إلى الإنفاق بشكل كبير ودفع مقابل مالي ضخم للريدز لضمه، وهنا يظهر حل رافينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجناح البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة لديه عقد مع برشلونة حتى عام 2027، ورغم التقدير الكبير الذي يحظى به من ديكو المدير الرياضي وإدارة النادي عمومًا، إلا أن احتمالية رحيله تبدو واردة للغاية لتسهيل صفقة دياز.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مقتنع تمامًا بقدرات رافينيا بسبب ما قدمه مع الفريق الموسم الماضي، ولن يقبل برحيله إلا من أجل تحسين مركز الجناح الأيسر بالتعاقد مع دياز، وذلك لعدم امتلاك أي جناح طبيعي في هذا المكان من الملعب، مع منح الجناح الشاب لامين يامال الفرصة الكاملة على الجهة اليمنى.

ومن غير المتوقع أن يواجه برشلونة مشكلة هائلة في بيع رافينيا، لأن اللاعب تلقى بعض العروض السعودية الفترة الأخيرة ولكنه رفضها، ومن غير المستبعد ظهور محاولات جديدة لضمه من دوري روشن وكذلك من بعض أندية الدوري الإنجليزي.

ومن الواضح أن مهمة ضم دياز ليست سهلة من الناحية المادية، ولكن اللاعب رغبته واضحة في الانتقال لبرشلونة، وهو ما تحدث عنه والده مؤخرًا بشكل صريح.

يذكر أن الجناح الكولومبي البالغ من العمر 27 سنة، سجل 13 هدفًا وصنع 5 في 51 مباراة لعبها مع ليفربول الموسم الماضي.