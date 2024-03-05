هدفي هو كتابة التاريخ.. رد قاطع من "خليفة مبابي" في باريس سان جيرمان!

هل يمكن التراجع عن تلك التصريحات؟

رد البرتغالي رافاييل لياو لاعب ميلان الإيطالي، على الأنباء القوية التي تحدثت عن كونه الخليفة المرتقب لكيليان مبابي في باريس سان جيرمان بعد أن يرحل إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وقال لياو في تصريحات لشبكة "كورييرا ديلا سيرا: "مستقبلي واضح للغاية، وهو هنا في ميلان، لدي عقد هنا لمدة أربع سنوات قادمة".

وأردف: "ميلان ساعدني كثيرًا في الأوقات الصعبة ولن أنسى هذا أبدًا، أنا وفي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "جئت إلى ميلان كفتى صغير، هنا نموت وتطورت كرجل وكلاعب، أريد أن أفوز مجددًا، عقلي كله هنا، علي الفوز بأشياء هامة مثل دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي".

وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "الفوز بتلك الأشياء قد ينسى، لأن علينا الفوز كل عام بكل شيء على قدر ما نستطيع، حين تكون في ميلان عليك فعل ذلك، إنها ليست رفاهية بل واجب، أن تترك اسمك في صفحات التاريخ".