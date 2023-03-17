"هدفهم السيطرة علينا".. لابورتا يطلب المساعدة من جماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

لابورتا يطلب دعم جماهير برشلونة أمام ريال مدريد!

تحدث رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، إلى جمهور النادي، طالبًا منه الوقوف بجانب الفريق، في مباراة الكلاسيكو، أمام ريال مدريد.

ويواجه برشلونة ريال مدريد، الأحد القادم، في ال11 مساءًا بتوقيت السعودية، في كامب نو، بالدوري الإسباني.

وخاطب لابورتا جمهور البلوجرانا، عبر القنوات الرسمية للنادي، قائلًا:" لدينا مباراة رائعة هذا الأحد، وأطلب منكم أن تحضروا، لتشجيع الفريق أكثر من أي وقت مضى، لأن لدينا فرصة رائعة للفوز بالدوري".

وحول قضية النادي مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، قال:" الحملة التي نعاني من خلالها ليست صدفة، وأنتم تعرفونها جميعًا، هدفهم زعزعة استقرار الفريق أولًا، ثم بعد ذلك السيطرة على برشلونة".

وأضاف:" سيكون لدي الوقت لاحقًا لشرح من ولماذا، ليس لدي شك في أننا سندافع عن أنفسنا، ولن ندافع فقط، بل سنهاجم، لكن الآن يجب أن نركز على تشجيع الفريق يوم الأحد ".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 9 نقاط عن نظيره ريال مدريد، بالمركز الثاني.