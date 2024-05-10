الشباب يستضيف الأهلي في قمة الجولة 31 من دوري روشن..

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يواصل نادي الشباب، إشعال القمة الكروية التي تجمعه بنظيره الأهلي، مساء الغد، في الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الشباب في الرياض.

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ومنذ أيام، قرر جمهور نادي الشباب، إحياء ذكرى هبوط الأهلي الكارثي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في قمة الغد، حيث كان لقاء الأهلي الأخير قبل الهبوط في موسم 2021-2022، عقب مواجهة الشباب في ختام الموسم.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، تغريدة قال فيها "12 نقطة حصدها (كبير العاصمة) هذا الموسم أمام (الأندية الصاعدة) لدوري المحترفين، والهدف هو وصولنا إلى النقطة 15 مساء السبت".

وكان الشباب والأهلي قد تعادلا سلبيًا في مباراة الدور الأول، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثامن، برصيد 41 نقطة.

وهبط الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، خلال موسم 2021-2022، قبل أن يعود سريعًا لدوري المحترفين، بعد التتويج بلقب بطل الدرجة الأولى.

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يذكر أن الهلال كان قد ذكّر الأهلي بالهبوط، في منشور الإعلان عن موعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين، يوم الإثنين الماضي، في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز مثير للهلال في الدقائق الأخيرة، بنتيجة (2-1).

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