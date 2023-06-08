فيديو | 9 هدايا ورسالة باللغة العربية .. مشاهد من حفل تقديم كريم بنزيما لجمهور الاتحاد

تقديم كريم بنزيما إلى جماهير نادي الاتحاد في حفل ضخم

قدّم نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، مهاجمه الفرنسي الجديد كريم بنزيما، إلى الجماهير في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في حفل ضخم.

الاتحاد تعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

واستعرض بنزيما أمام الآلاف من الجماهير الاتحادية، جائزة "الكرة الذهبية"، والتي تحصل عليها في عام 2022؛ بعد قيادته ريال مدريد الإسباني، لثنائية الدوري وأبطال أوروبا؛ حيث تسلمها من رئيس النادي أنمار الحائلي.

وظهر المهاجم الفرنسي الكبير؛ وهو يرتدي القميص رقم "9"، والذي كان يحمله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، في الموسم الرياضي الماضي.

وشهد الحفل التاريخي، عرض مقطع فيديو لأبرز لقطات كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد وفي عالم الساحرة المستديرة، مع استخدام الألعاب النارية.

ومن ناحيته.. أعرب كريم عن سعادته الكبيرة بالتواجد في نادي الاتحاد، والذي سيعمل من أجل أن يجعله في القمة دائمًا، مرددًا الهتاف الجماهيري الشهير، باللغة العربية: "يمشي كدا كدا".

وفي نهاية الحفل، قام المهاجم الفرنسي الكبير، بتوزيع 9 كرات بتوقيعه على الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتفاوض مع أسماء عالمية أخرى، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول في الصيف الحالي؛ وعلى رأسهم: متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، والجناح الإسباني آداما تراوري.