هداف كأس آسيا 2019 .. نادٍ سعودي مفاجئ يُفاوض المعز علي

تامر أبو سيدو
Almoez Ali Qatar 2021Getty
انتقالاتالدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Al-Duhail SCAl Akhdoud

نجم الدحيل القطري مطلوب في الدوري السعودي

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن دخول نادٍ سعودي مفاجئ في مفاوضات مع المعز علي مهاجم الدحيل القطري لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه يوم أمس الأول من يناير.

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هداف كأس آسيا 2019 ارتبط خلال السنوات الأخيرة بالانتقال لكبار أندية الدوري السعودي لكن ذلك لم يحدث لأسباب مختلفة.

الرياضية أوضحت أن نادي الأخدود منح مفاوضه الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع صاحب الـ27 عامًا لضمه في يناير الجاري.

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الأخدود يحظى بموسم جيد في دوري روشن رغم صعوده له هذا الموسم قادمًا من دوري يلو، إذ يتواجد في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

المعز علي سجل 4 أهداف وصنع 7 خلال 12 مباراة لعبها هذا الموسم مع الدحيل في دوري نجوم قطر.

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