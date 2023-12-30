هداف العالم لا يعرف الاستسلام.. العمر مجرد رقم يا كريستيانو!

تحدى كل شيء حتى حقق مبتغاه في الدقيقة 90+2!

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رغم أنه لم يقدم المستوى المنتظر طوال المباراة، إلا أن كريستيانو رونالدو ظل صامدا حتى جاءت فرصته في الدقيقة 90+2، ليحرز هدفه الأخير في 2023، ويعزز موقعه كهداف للعالم هذا العام.

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وحقق النصر فوزا مستحقا أمام مضيفه التعاون (4-1)، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويواصل مطاردة الهلال على القمة (53).

لا يعرف الاستسلام!

بدا رونالدو بعيدا عن الفعالية طوال المباراة، وتجلى ذلك في العديد من التمريرات الخاطئة، والوقوع في فخ التسلل أكثر من مرة، كما عانده القائم وسوء الحظ في فرصتين، لكنه لم يستسلم.

انتظر صاحب الـ38 عاما حتى الوقت بدل الضائع في المباراة، ليسجل هدفه رقم 54 هذا العام، ويعزز انفراده بصدارة هدافي العالم، بعدما تفوق على كل من هاري كين وكيليان مبابي (52).

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ماذا قدم رونالدو أمام التعاون

ساهم رونالدو بشكل غير مباشر في هدف النصر الأول، إذ تحرك بعيدا عن خط الدفاع، وسحب جوتو معه، الأمر الذي خلق مساحة لبروزوفيتش لينطلق ويحصل على تمريرة تاليسكا ويسجل التعادل في الدقيقة 26.

بعد نحو 5 دقائق، أطلق كريستيانو تسديدة قوية من الجهة اليمنى، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 40، أرسل تمريرة مثالية لماني بكعب القدم، الذي وجه عرضية لأوتافيو الذي سدد أعلى المرمى.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تلقى رونالدو عرضية من أوتافيو، لكن بسبب ضغط جوتو القوي أرسل الكرة بصعوبة إلى خارج المرمى.

بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، تلقى رونالدو تمريرة متقنة من بروزوفيتش، وضعته منفردا بالحارس سانتوس، وتمكن من مراوغته بصعوبة، لكنه سدد خارج المرمى في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72، رفض القائم هدفا من كريستيانو، بعدما تلقى تمريرة متقنة من تيليس وأطلق صاروخا بيسراه، اكتفى حارس التعاون بمشاهدته.

في الدقيقة 78، أظهر رونالدو كثيرا من الأنانية في هجمة مرتدة للنصر، حيث تعامل ببطء شديد دون أن يمرر لزملائه المنطلقين.

أما الدقيقة 81، فشهدت عرضية مثالية من الغنام صوب رونالدو، الذي حولها من لمسة واحدة بعيدا للغاية عن المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، تلقى رونالدو عرضية من فوفانا، ارتقى لها وسجل هدفا انتظره 92 دقيقة، دون أن يستسلم.

أرقام رونالدو أمام التعاون

لم يحصل كريستيانو على أي خطأ، ولم يرتكب أي خطأ طوال المباراة، بينما تلقى بطاقة صفراء بداعي الاعتراض، ولم يقم بأي محاولات لافتكاك الكرة.

وأرسل البرتغالي تسديدتين فقط على المرمى (منها الهدف)، مقابل 5 تسديدات خارج الخشبات الثلاث، كما أرسل عرضيتين غير ناجحتين، وصنع فرصة واحدة، ووقع في مصيدة التسلل مرتين.

وأرسل رونالدو 29 تمريرة بنسبة دقة 86.2%، بينما جاءت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 76.9%، وقام بـ3 التحامات ناجحة مقابل 5 غير ناجحة، والتحام هوائي واحد ناجح، مقابل 4 غير ناجحة.

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