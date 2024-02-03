هجوم وتراجع .. حادث غريب لأسطورة برشلونة بسبب "حقيبة سفر"

شعر بالغضب والظلم وبعدها حذف تصريحاته

خرج أسطورة برشلونة وكرة القدم الإسبانية كارليس بويول، للتعبير عن غضبه من تجربته مع إحدى شركات الطيران الفرنسية.

من الشائع جدًا رؤية أو قراءة الرسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول المشكلات المختلفة في المطارات أو الرحلات الجوية بسبب الأمتعة وغيرها من الأمور، ولكن هذه المرة المشكلة حصلت على قدر كبير من الاهتمام لأن من تعرض لها هو بويول.

وخرج الأسطورة الإسبانية للتعبير عن استياءه عبر موقع "إكس" بعد منعه من الوصول لطائرته بسبب حمل حقيبة أكبر من الحجم المسموح به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بويول:"تجربة سيئة اليوم في مطار تولوز، بعد أكثر من 10 سنوات من السفر بحقيبة المقصورة الخاصة بي، هذه هي المرة الأولى التي لا أستطيع فيها اصطحابها على متن الطائرة بسبب حجمها".

وأضاف:"أسوأ ما في الأمر هو المعاملة التي تلقيتها، سأحاول السفر مع شركات أخرى أكثر ودية في التعامل مع المسافرين في المرة القادمة".

وفي وقت لاحق تحدث بويول عن غضبه الشديد عندما رأى كيف تمكن الركاب الآخرون من السفر بأمتعتهم بحقائب أكبر من حقيبته التي تم رفضها، قبل أن يقوم بحذف جميع التغريدات في تصرف قد يشير إلى تراجعه عن موقفه.