هجوم وتحطيم زجاج حافلة سيتي .. جوارديولا كان محقًا في غضبه من جمهور ليفربول

جمهور ليفربول هاجم حافلة مانشستر سيتي وتسبب في تحطم زجاجها، وهو ما أثار حفيظة بيب جوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي.

يبدو أن هجوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على نادي ليفربول وجماهيره لم يكن من فراغ، بعد أن ادعى بطل الدوري الإنجليزي تحطم حافلة الفريق في مدينة ليفربول.

مانشستر سيتي حل ضيفًا يوم الأحد على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والتي حقق فيها "الريدز" الفوز بهدف دون رد سجله المصري محمد صلاح.

ماذا حدث؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن مانشستر سيتي يزعم أن حافلة فريقه تضررت بعد استهدافها بألعاب نارية عند مغادرة ملعب "أنفيلد".

وسمع اللاعبون والموظفون شرخًا في الزجاج أثناء مرور الحافلة على طريق "أنفيلد" بعد يوم أكد فيه جوارديولا أن جمهور ليفربول ألقى بقطع نقدية عليه.

ومن المرجح أن يثير مانشستر سيتي مخاوفه بشأن ما حدث مع مدربه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي من المقرر أن يدرس مجموعة من الحوادث التي وقعت يوم الأحد.

فيما زعم موظفو مانشستر سيتي أن جمهور ليفربول الذي يجلس خلف مقعد بدلاء الضيوف بصق عليهم بشكل متكرر خلال المباراة.

ما هو رد فعل ليفربول؟

ليفربول من جانبه، وحسب الصحيفة نفسها، تعهد بدراسة لقطات كاميرات المراقبة للتعرف على الجناة.

ومن المرجح أن يقوم "الريدز" بإصدار حظر مدى الحياة بحق أي مشجع يتبين أنه ألقى عملات معدنية على جوارديولا.

ماذا قال جوارديولا؟

في تصريحات ما بعد المباراة، ظهر جوارديولا غاضبًا للغاية مما حدث في اللقاء من جمهور ليفربول.

وقال جوارديولا عندما سُئل عن استهدافه بعملات معدنية: "في المرة القادمة سيفعلون ذلك بشكل صحيح".

وأضاف: "لم يصيبوني حاولوا لكن دون أن ينجحوا، قاموا بذلك مرة منذ سنوات، ولكن ليس هذه المرة".

ليلة الأحد كانت المرة الثالثة التي تتعرض فيها حافلة مانشستر سيتي لأضرار حول ملعب ليفربول، حيث كانت المرة الأبرز ما حدث خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2018، عندما تم إلقاء الحجارة والزجاجات على الحافلة.