"هذه ليست كرة قدم".. هجوم كاسح من ماتيو لاهوز على حكم مواجهة فالنسيا وبرشلونة

ماذا قال الحكم السابق؟

شن الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز هجومًا كبيرًا على سوتو جرادو حكم مواجهة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وحقق البارسا فوزًا كبيرًا على فالنسيا بنتيجة 7-1، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 21 من الليجا، ليواصل مطاردة أتلتيكو وريال مدريد في الصدارة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات لاهوز، أثناء تحليل الأداء التحكيمي في المباراة: "هذه ليست كرة قدم، أولادي ذهبوا للنوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف معلقًا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فالنسيا: "هذه لم تعد كرة قدم، نحن الذين عانينا في الملعب نعلم أنه من الصعب جدًا التحكيم، لكن لا يُمكننا التعامل مع الرياضة من منظور آخر".

وزاد: "في كل جولة يزداد الأمر سوءًا، بدا كل شيء يُشير إلى أنه (انتهى الأمر) هناك ركلة جزاء واضحة جدًا مع بطاقة صفراء، والجميع تقبل ذلك، من فضلكم، لا نتدخل. دعوا الأمور كما هي، وإذا تدخلنا، عندما تذهب إلى الشاشة، فليُظهروا لك شيئًا واضحًا".

وأتم: "نحن ما زلنا نعبث بجوهر كرة القدم، ذهب الكثير من الناس للنوم بعد تلك الصورة، ذهب أولادي باو ومارك للنوم بعد تلك اللعبة".