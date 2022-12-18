هجوم عنصري على كومان بعد إهدار ركلة جزاء في نهائي كأس العالم

الجانب القبيح في كرة القدم

واجه نجم فرنسا كينجسلي كومان، حملات من الهجوم العنصري على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عقب نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، وأهدر كومان ثاني ركلة جزاء لفرنسا بعد تسجيل مبابي الأولى، لتتوج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

سريعًا بدأ الهجوم بالتعليقات العنصرية عقب المباراة على كومان، على حسابه على الإنستجرام، من جماهير كرة القدم، بسبب إهداره ركلة جزاء.

وكان كومان قد قدم أداءً جيدًا بالمباراة، بعدما أشركه ديدييه ديشان في الشوط الثاني، لكن إهداره لركلة الجزاء، جعله يتعرض لتلك التعليقات العنصرية.

وقدمت فرنسا مباراة مثيرة، بالعودة للمباراة في الدقائق الأخيرة والتعادل بثلاثية كيليان مبابي، لكن راقصوا التانجو تفوقوا عليهم في ركلات الترجيح، ليُحرم الديوك من اللقب الثاني على التوالي.