هجوم جم على العقيد في قطر .. عمر السومة أمام مرمى النيران بعد الديربي

رفاق السومة خسروا الديربي أمام الريان في الوقت القاتل، فماذا فعل السوري ليتعرض لهجوم شديد؟

يعيش السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، حاليًا فترة سيئة على المستوى الفني وعلاقته كذلك بالجماهير في ظل تواضع مستواه، خاصةً في الديربي الأخير أمام الريان.

العربي حل ضيفًا على الريان أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، وهو الديربي الذي فاز به الأخير في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 7+90.

اللقاء شهد تواضعًا في المستوى من العقيد، الذي أهدر فرصتين محققتين في الشوط الأول، ليصعب المباراة على فريقه.

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وانتقد الناقد الرياضي محمد الهاجري، في حديثه عبر قنوات "الكاس"، المهاجم السوري، محملًا إياه مسؤولية الهزيمة، إذ يرى أن إهداره لفرصتين في أول ربع ساعة كان كافيًا لمنح الثقة للخصم.

واتفق معه كذلك الناقد عبد الله السليطي، الذي أعرب عن استيائه من مستوى السومة، قائلًا: "أهدر فرصتين، لو كان في كامل تركيزه فنيًا وذهنيًا لما أهدرهما!".

يذكر أن السومة أحرز هدفًا واحدًا خلال ثلاث مباريات مع العربي في الموسم الجاري من الدوري، فيما سجل سبعة أهداف خلال ثماني مباريات في مختلف البطولات.

ويحتل العربي حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر بثلاث نقاط من أربع مباريات، فيما يحل الريان في الصدارة بـ12 نقطة.