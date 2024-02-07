"هجوم المتمردين بالأسلحة الثقيلة" .. لاعبو الكونغو يحتجون بكأس أمم إفريقيا 2023

لاعبو الكونغو يتعاطفون مع شعبهم

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احتج لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية، على الأوضاع الملتهبة التي تحدث في بلادهم خلال الأيام الجارية، مع بداية مباراة فريقهم أمام كوت ديفوار، بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

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وقام لاعبو الكونغو بوضع اليد اليسرى على الرأس وكأنها سلاح، واليد الأخرى على الفم في إشارة إلى الصمت، خلال النشيد الوطني قبل انطلاق لقاء نصف نهائي كأس إفريقيا.

وتشهد شرق الكونغو قتالًا كبيرًا بين الجيش الكونغولي وقوات حفظ السلام، ضد جماعة إم 23 المسلحة، حيث قام المواطنون هناك بالفرار إلى مدينة جوما، حيث أكد أكثر من نازح على أن المتمردين يستخدمون الأسلحة الثقيلة في القتال.

وعبر لاعب الكونغو الديمقراطية عن تعاطفهم الكبير مع شعبهم، واحتجاجًا على الأحداث المؤسفة التي تحدث في شرق البلاد حاليًا.

ويبحث منتخب الكونغو عن الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، في مباراته أمام كوت ديفوار، بعدما وصل منتخب نيجيريا على حساب جنوب إفريقيا.

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