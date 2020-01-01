باهبري يعتذر لأهل الطائف، والهلال يُقرر عقابه

اللاعب يؤكد أنه لم يقصد الإساءة لأهل الطائف

أكد هتان باهبري نجم وسط الهلال السعودي أنه لم يقصد أبدًا الإساءة لأهل الطائف، مشددًا على احترامه لهم وأن حديثه في الفيديو محل الجدل أسيء فهمه.

النجم السعودي أثار جدلًا واسعًا في السوشيال ميديا اليوم الجمعة بعدما انتشر مقطع فيديو له يتحدث خلاله إلى زملائه في الهلال عند وصولهم مدينة الطائف لمواجهة الوحدة في الجولة الـ29 من الدوري السعودي، وقد تصدر وسم "هتان_باهبري_يسيء_للطايف" موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

باهبري قال خلال الفيديو كلمة "القرود" مما اعتبره العديد من أهل السعودية يحمل إساءة بالغة لأهل الطائف، لكن اللاعب أكد خلال تصريحه المقتضب لصحيفة الجزيرة أنه لم يقصد الإساءة أبدًا.

هل نشوف عقاب من الاتحاد السعودي او اي جهة رسميه



هتان يقول القرود حقتهم وهو في الطايف اليوم

#هتان_باهبري_يسيء_للطايف pic.twitter.com/NxqZcQf6JQ — ابو سامي السبيعي (@abu471623) September 4, 2020

إذ قال "أحترم أهل الطائف ولا يُمكن أن أكون قد قصدت الإساءة لهم، المقطع فُهم بطريقة خاطئة، إذ لم أكن أقصدهم بأي شكل من الأشكال. كانت مجرد ممازحة مع بعض زملائي ولم أكن أعلم أن مقطع الفيديو سينشر، أعتذر من أهل الطائف على سوء الفهم".

الصحيفة السعودية أوضحت كذلك أن إدارة الهلال لم تقف صامتة تجاه ما حدث، بل قررت فرض عقوبة على اللاعب صاحب الـ28 عامًا لكن لم يعلن النادي رسميًا عن الأمر.

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