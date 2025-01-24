"إنهم مذهلون للغاية" .. هتافات طائفية من جماهير رينجرز تورط نجم مانشستر يونايتد وزميله

غضب إنجليزي من رد فعل الثنائي الاسكتلندي

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي، أحداثًا مثيرة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، حتى أنها لم تنته إلا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي.

ونجح لاعبو رينجرز في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب البرتغالي برونو فيرنانديش النتيجة لصالح الشياطين الحمر بهدف قاتل في الدقيقة (90+2).

وخلال إذاعة المباراة على شبكة "TNT Sports" بتعليق النجمين الاسكتلنديين دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد السابق وآلي مكويست لاعب رينجرز السابق، رددت جماهير جلاسكو رينجرز هتافات طائفية في إحدى أغنياتها ضد البابا والجيش الأحمر.

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واستنكر المتابعون تعليق فليتشر ومكويست على هذه الواقعة، حيث قال نجم مانشستر يونايتد السابق: "سأترك لك التعليق على هذا الأمر"، وسكت عدة ثوانٍ حتى يظهر صوت الجمهور وهو يردد هتافاته الطائفية.

ورد مكويست: "إنهم مذهلون للغاية"، وهو ما أثار غضب الجمهور المتابع للقاء، مطالبين بضرورة التحقيق في الأمر، وقال أحد المتابعين: "المعلقان ليسوا أغبياء أيضًا. لقد حضر كلاهما آلاف المباريات، وهما يعرفان ما يغنيانه، حتى أن مكويست سمح لهما بالهتاف قبل أن يشيد بهم".

وبذلك الفوز، اقترب مانشستر يونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلًا المركز الرابع، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو المتصدر.