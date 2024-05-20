هبط من الدوري الإنجليزي.. اسم صادم يتصدر نقاشات المدرب الجديد في بايرن ميونخ!

بايرن ميونخ يواصل عملية البحث عن مدرب جديد...

كشفت التقارير الصحفية عن دخول اسم جديد في دائرة اهتمام بايرن ميونخ، لتولي قيادة الفريق الفنية في الموسم المقبل خلفًا لتوماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، الذي سيرحل بنهاية عقده.

وانتهت رحلة توماس توخيل، مع الفريق البافاري، بنهاية الموسم الحالي، ولازالت تبحث إدارة بايرن ميونخ، عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم القادم.

وبحسب ما ذكره " "فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي، فإن بايرن ميونخ، يدرس التعاقد مع فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بيرنلي، بعد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

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وأشار رومانو، إلى أن شخصية كومباني، تتناسب مع الملف الشخصي، الذي يبحث عنه الفريق البافاري، في المدرب الذي سيخلف توخيل، ولكن سيتعين على إدارة الفريق الألماني، الإسراع في حسم التوقيع مع المدرب البلجيكي، وسط اهتمام أكثر من فريق بضمه.

وارتبط بايرن ميونخ، بالتعاقد مع أكثر من مدرب، ودخل في مفاوضات جادة ولكنها تعثرت في النهاية، بداية من اهتمامه بتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ثم رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا.